Штраф до 5 000 рублей: большинство туалетов теперь не соответствует новым нормам

20.03.2021 | 18:41

Если возможности подклю­читься к магистральной кана­лизации нет, а туалет на вашей даче представляет собой миниа­тюрный домик с ямой внутри — теперь это может стать причиной санкций.

Санитарными правилами и нормами разрешены следующие типы дачных туалетов:

• надворная уборная с вы­гребной ямой (классический дачный туалет);

• пудр-клозет (вместо обыч­ной выгребной ямы — емкость с сухим наполнителем);

• люфт-клозет (туалет, под­ключенный к системе канализа­ции, в т. ч. септик).

Общие правила их размеще­ния на участке следующие: не менее 12 метров до дома, бани и прочих построек; не менее 8 ме­тров до колодца и прочих источ­ников воды; не менее 1 метра до забора. При этом под построй­ками, колодцами и заборами подразумеваются не только те, что расположены на конкретном участке, но и на соседних.

Согласно п. 8.7 СНиП 30-02-97, если на участке отсут­ствует канализация, пользовать­ся на нем можно только пудр-клозетами и биотуалетами.

Не так много дачников могут похвастаться тем, что туалет на их даче соответствует всем требованиям. Ведь большинство хозяев возводят такие сооруже­ния самостоятельно, не озадачи­ваясь соблюдением стандартов. А значит, большинству из них отныне потенциально угрожает штраф согласно ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель») в размере от 3000 до 5000 рублей.