Штраф до 5 000 рублей: большинство туалетов теперь не соответствует новым нормам

Если возможности подключиться к магистральной канализации нет, а туалет на вашей даче представляет собой миниатюрный домик с ямой внутри — теперь это может стать причиной санкций.
Санитарными правилами и нормами разрешены следующие типы дачных туалетов:
• надворная уборная с выгребной ямой (классический дачный туалет);
• пудр-клозет (вместо обычной выгребной ямы — емкость с сухим наполнителем);
• люфт-клозет (туалет, подключенный к системе канализации, в т. ч. септик).
Общие правила их размещения на участке следующие: не менее 12 метров до дома, бани и прочих построек; не менее 8 метров до колодца и прочих источников воды; не менее 1 метра до забора. При этом под постройками, колодцами и заборами подразумеваются не только те, что расположены на конкретном участке, но и на соседних.
Согласно п. 8.7 СНиП 30-02-97, если на участке отсутствует канализация, пользоваться на нем можно только пудр-клозетами и биотуалетами.
Не так много дачников могут похвастаться тем, что туалет на их даче соответствует всем требованиям. Ведь большинство хозяев возводят такие сооружения самостоятельно, не озадачиваясь соблюдением стандартов. А значит, большинству из них отныне потенциально угрожает штраф согласно ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель») в размере от 3000 до 5000 рублей.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
Нет бы дворы благоустроить, сделать современные детские площадки, а они за клозеты будут штрафовать.