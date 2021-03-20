Россельхознадзор: посадка своего семенного картофеля может повлечь штраф

20.03.2021 | 16:39

В конце прошлого года среди дачников и садоводов прошел слух, что теперь запрещено вы­саживать свой семенной карто­фель. Отныне нужно закупать специально выведенный и вы­ращенный на специальных ба­зах посевной материал. В про­тивном случае грозит штраф до 500 рублей.

«Таково постановление Россельхознадзора: «Нарушение правил производства, заготов­ки, обработки, хранения, реа­лизации, транспортировки и использования семян сельско­хозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1000 рублей; на юри­дических лиц — от 5000 до 10000 рублей», — сообщила председате­ль регионального отделения Союза садоводов России Елена Храмцова. — Посадка своего семенного картофеля расцени­вается как нарушение правил производства семян растений. Но лишь в том случае, если вы высаживаете картофель для дальнейшей продажи на семена.

Соответственно, если вы са­жаете свой картофель, часть заготавливаете на будущий год и высаживаете его потом для личных нужд, все в порядке, за это вас не оштрафуют. А вот если вы будете потом продавать посадочный материал соседям, тогда уже рискуете заплатить штраф. На своем участке можно высаживать любой картофель. Но лишь для собственного потребления, а не для продажи!»

Кроме того, в марте вступает в силу закон, разрешающий садо­водческим товариществам инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Об этом сообщает «Российская газета». Пока такие работы могут заказать только местные или регио­нальные власти. Делают они это редко, и только когда требуется, например, согла­совать строительство крупно­го объекта.

Произошли изменения и в налоговой сфере. Теперь за покупку дачи можно получить налоговый вычет. Раньше ФНС категорически отказывала всем, кто пытался вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи: дома на садовых участках не призна­вались жилыми строениями, а значит, не подходили под усло­вия имущественного вычета за приобретение жилья. Но теперь ситуация изменилась.

7 сентября 2020 года Минфин опубликовал новые разъясне­ния, согласно которым владелец садового участка может полу­чить налоговый вычет, если дом на этой земле был оформлен в его собственность в 2019 году или позже. С этого времени са­довый участок признается при­годным для строительства жи­лых домов.

Таким образом, если по до­кументам на участке числится здание с назначением «жилое» или «жилое строение», оно приравнивается к жилому дому и его собственник может вос­пользоваться вычетом и вернуть себе налог в сумме до 260000 рублей».