Россельхознадзор: посадка своего семенного картофеля может повлечь штраф

В конце прошлого года среди дачников и садоводов прошел слух, что теперь запрещено высаживать свой семенной картофель. Отныне нужно закупать специально выведенный и выращенный на специальных базах посевной материал. В противном случае грозит штраф до 500 рублей.
«Таково постановление Россельхознадзора: «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 10000 рублей», — сообщила председатель регионального отделения Союза садоводов России Елена Храмцова. — Посадка своего семенного картофеля расценивается как нарушение правил производства семян растений. Но лишь в том случае, если вы высаживаете картофель для дальнейшей продажи на семена.
Соответственно, если вы сажаете свой картофель, часть заготавливаете на будущий год и высаживаете его потом для личных нужд, все в порядке, за это вас не оштрафуют. А вот если вы будете потом продавать посадочный материал соседям, тогда уже рискуете заплатить штраф. На своем участке можно высаживать любой картофель. Но лишь для собственного потребления, а не для продажи!»
Кроме того, в марте вступает в силу закон, разрешающий садоводческим товариществам инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Об этом сообщает «Российская газета». Пока такие работы могут заказать только местные или региональные власти. Делают они это редко, и только когда требуется, например, согласовать строительство крупного объекта.
Произошли изменения и в налоговой сфере. Теперь за покупку дачи можно получить налоговый вычет. Раньше ФНС категорически отказывала всем, кто пытался вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи: дома на садовых участках не признавались жилыми строениями, а значит, не подходили под условия имущественного вычета за приобретение жилья. Но теперь ситуация изменилась.
7 сентября 2020 года Минфин опубликовал новые разъяснения, согласно которым владелец садового участка может получить налоговый вычет, если дом на этой земле был оформлен в его собственность в 2019 году или позже. С этого времени садовый участок признается пригодным для строительства жилых домов.
Таким образом, если по документам на участке числится здание с назначением «жилое» или «жилое строение», оно приравнивается к жилому дому и его собственник может воспользоваться вычетом и вернуть себе налог в сумме до 260000 рублей».
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Дебилы народ выживайте или вы там держитесь