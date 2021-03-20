Полезное

«Космос»: потерявшая мать певица Слава вспомнила пикантный случай с пожилым массажистом

Печать

Популярная артистка начинает «отходить» от потери близкого человека.

Еще недавно Слава со слезами на глазах рассказывала о переживаниях после смерти мамы. Артистка долгое время не могла выйти из дома и заливала свою душевную боль алкоголем.

«В восьмое марта, честно, напилась, как свинья, вообще не помню три дня, что со мной было. Но каждый боль свою глушит, как может», – рассказала Слава своим подписчикам в Инстаграм.

А уже через несколько дней артистка рассказала своим поклонникам пикантную и весьма забавную историю, которая произошла с ней во время отдыха в Испании несколько лет тому назад.

Певица сходила на необычный сеанс массажа к пожилому мужчине, после которого она вышла «на трясущихся ногах». Слава уточнила, что массажист прикасался только к шее и животу, не позволяя себе лишнего.

По словам певицы, она была готова сойти с ума от удовольствия. «Я готова была улететь в космос, дед такой молодец», - дополнила свой рассказ певицы

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

долгое время не могла выйти из дома и заливала свою душевную боль алкоголем
Ключевое, заливала алкоголем.

penzainform.ru писал(a):

Я готова была улететь в космос, дед такой молодец», -

Дед поиграл на женских струнах, знает толк. Но ни кто не знает как там было в кабинете, это со слов получившей кайф.

Гость||

Не сайт стал, а ТЬФУ!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте