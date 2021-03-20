«Космос»: потерявшая мать певица Слава вспомнила пикантный случай с пожилым массажистом

Популярная артистка начинает «отходить» от потери близкого человека.
Еще недавно Слава со слезами на глазах рассказывала о переживаниях после смерти мамы. Артистка долгое время не могла выйти из дома и заливала свою душевную боль алкоголем.
«В восьмое марта, честно, напилась, как свинья, вообще не помню три дня, что со мной было. Но каждый боль свою глушит, как может», – рассказала Слава своим подписчикам в Инстаграм.
А уже через несколько дней артистка рассказала своим поклонникам пикантную и весьма забавную историю, которая произошла с ней во время отдыха в Испании несколько лет тому назад.
Певица сходила на необычный сеанс массажа к пожилому мужчине, после которого она вышла «на трясущихся ногах». Слава уточнила, что массажист прикасался только к шее и животу, не позволяя себе лишнего.
По словам певицы, она была готова сойти с ума от удовольствия. «Я готова была улететь в космос, дед такой молодец», - дополнила свой рассказ певицы
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Ключевое, заливала алкоголем.
penzainform.ru писал(a):
Дед поиграл на женских струнах, знает толк. Но ни кто не знает как там было в кабинете, это со слов получившей кайф.