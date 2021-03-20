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Известный актер перепутал реальность и кино и напал на инспектора

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Инцидент с артистом сериала "След" Андреем Лавровым произошел в центре столицы. Мужчина угрожал убийством сотруднику военной автоинспекции (ВАИ).

По данным СМИ, знаменитость гуляла на набережной с холодным оружием. Лавров подошел к посту ВАИ и накинулся на инспектора с ножом.

По имеющейся информации, актер стал угрожать стражу порядка. При этом он кричал, что ему нечего терять. "Я тебя резать буду!", – заявил артист.

К счастью, неподалеку оказался патруль полиции. Правоохранители задержали звезду сериала "След". Андрею Лаврову может грозить ответственность по статье об угрозе убийством.

Напомним, артист театра и кино снимался в сериале "След", проектах "Садовник" и "СОБР". Он работал в московском драматическом театре "Бенефис". Андрей Лавров – кандидат в мастера спорта по силовому троеборью.

Примечательно, что ранее в нападении с ножом был замечен коллега Андрея Лаврова – Сергей Чирков. Будучи пьяным, мужчина набросился на жену. Супруга артиста не пострадала, а стражей порядка он попросил не проводить проверку по данному делу.

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Источник — dni.ru
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Соли?

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Солю.

Мотовилов (гость)||

Влад Галкин так же погорел. Возомнил себя партизаном Котовским и открыл пальбу в баре.

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