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Александр Добрынин продолжает оплакивать сына

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Певец Александр Добрынин стал гостем программы "Близкие люди" на канале "Россия 1". Знаменитый артист объявил о горестном событии, которое перевернуло его жизнь.

У экс-вокалиста коллектива "Веселые ребята" умер кот, который был ему как сын. Исполнитель шлягера "Рыжий клоун" жил вместе с четвероногим другом более 17 лет, и когда питомец ушел из жизни, Александр Добрынин мучительно страдал — у него отнялось 30% тела.

"Это не животное, это мой сын умер!" — выразился певец, выступая на телевидении. Когда пожилая мать артиста скончалась от коронавируса, именно пушистый питомец помог Александру Добрынину справиться с депрессией. По словам музыканта, кот практически спас его от самоубийства.

В настоящее время Александр Добрынин заботится о новом коте породы мейн-кун, но боль от потери старого друга все еще не дает ему покоя. Горе, которое на него взвалилось, оказалось слишком тяжелым. Звездный мужчина носит на груди медальон с изображением усопшего питомца и вспоминает пушистого товарища с благоговением.

Когда любимый кот артиста скончался, брат Олег посоветовал ему завести романтические отношения с женщиной. Слова родственника задели Александра Добрынина за живое, певец до сих пор не может простить ему это кощунство.

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Источник — dni.ru
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