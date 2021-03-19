Таинственный грибок оборвал жизнь молодой актрисы и ее мужа

19.03.2021 | 16:00

Американская актриса и певица Бриттани Мерфи скончалась в 2009-м в возрасте 32-лет. Через год в доме, в котором умерла звезда, обнаружили тело ее мужа Саймона Монджека.

20 декабря 2009 года Бриттани Мерфи без сознания нашли на полу в ванной комнате. Актрису доставили в больницу, где врачам оставалось только констатировать смерть. У молодой знаменитости остановилось сердце.

Через год родственники Бриттани Мерфи получили заключение коронерной службы. Специалисты утверждали, что звезда кино и сериалов скончалась от пневмонии, железодефицитной анемии и передозировки лекарств, которые отпускаются без рецепта. Эксперты пришли к выводу, что Мерфи, пытаясь вылечиться самостоятельно, приняла слишком много медикаментов.

Уход Бриттани признали несчастным случаем, а спустя несколько месяцев умер муж актрисы Саймон Монджек. У него тоже посмертно диагностировали пневмонию и анемию. Следствие по факту кончины Мерфи возобновилось. На этот раз сыщики пришли к выводу, что всему виной грибок, которым заражено жилище пары. Родственники супругов эту версию сначала отрицали, но затем приняли.

До сих пор ходят разные слухи о причинах гибели Бриттани Мерфи. Среди многочисленных теорий есть даже мистические.

Стриминговый сервис HBO Max решил разобраться в произошедшем. Компания запускает в производство документальный сериал о Бриттани Мерфи. Киношники обещают рассказать о творческой и личной жизни знаменитости, а также пролить свет на ее странную кончину. Режиссером выступит Синтия Хилл.

"Мы сотрудничаем с образцовой творческой группой, чтобы провести вдумчивое исследование трагедии, которая долгое время была поводом для спекуляций", – сказали в HBO Max.