Стало известно о надбавках к пенсии в России в 2021 году

19.03.2021 | 10:00

Сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов объяснил, на что можно рассчитывать нашим согражданам в текущем году.

По словам эксперта, в этом году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.

Такая тенденция связана с возвращением экономики в нормальный режим после пандемии коронавируса. Юрист сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%.

Люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жители Крайнего Севера имеют право на надбавку в двойном размере. Возрастут выплаты и по государственным пенсиям в России.

Кроме того, гражданам предоставят льготы на оплату услуг ЖКХ, снизят налог на недвижимость, находящуюся в собственности у пенсионеров. Также россияне получат возможность бесплатного санаторного лечения и возмещения проезда до места отдыха и обратно.

Напомним, в августе 2020 года Счетная палата обнаружила многочисленные нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. Пенсии в России занижали по разным причинам. Оказалось, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.