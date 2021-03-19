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Стало известно о надбавках к пенсии в России в 2021 году

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Сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов объяснил, на что можно рассчитывать нашим согражданам в текущем году.

По словам эксперта, в этом году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.

Такая тенденция связана с возвращением экономики в нормальный режим после пандемии коронавируса. Юрист сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%.

Люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жители Крайнего Севера имеют право на надбавку в двойном размере. Возрастут выплаты и по государственным пенсиям в России.

Кроме того, гражданам предоставят льготы на оплату услуг ЖКХ, снизят налог на недвижимость, находящуюся в собственности у пенсионеров. Также россияне получат возможность бесплатного санаторного лечения и возмещения проезда до места отдыха и обратно.

Напомним, в августе 2020 года Счетная палата обнаружила многочисленные нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. Пенсии в России занижали по разным причинам. Оказалось, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.

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Источник — dni.ru
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penzainform.ru||

Сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов объяснил, на что можно рассчитывать нашим согражданам в текущем году.

По словам эксперта, в этом году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.

Такая тенденция связана с возвращением экономики в нормальный режим после пандемии коронавируса. Юрист сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%.

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Люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жители Крайнего Севера имеют право на надбавку в двойном размере. Возрастут выплаты и по государственным пенсиям в России.

Кроме того, гражданам предоставят льготы на оплату услуг ЖКХ, снизят налог на недвижимость, находящуюся в собственности у пенсионеров. Также россияне получат возможность бесплатного санаторного лечения и возмещения проезда до места отдыха и обратно.

Напомним, в августе 2020 года Счетная палата обнаружила многочисленные нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. Пенсии в России занижали по разным причинам. Оказалось, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.
А что, в прошлом году были выплаты БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО? Мы что-то пропустили?

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