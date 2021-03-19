Софья Эрнст поступила вопреки воле мужа

19.03.2021 | 07:26

Сейчас по Первому канала идет сериал "Угрюм-река", в котором Софья Эрнст исполнила одну из ведущих ролей. При этом актриса не связывает свой успех в кино с высоким положением мужа.

Как оказалось, изначально продюсер был против того, чтобы супруга строила карьеру артистки. Знаменитость рассказала о проблемах в семье, которые изначально возникали на этой почве. По словам Софьи Эрнст, муж боялся романов с актрисами, так как считал их не подходящими для отношений женщинами.

Однако подобные убеждения продюсера Первого канала не повлияли на желание девушки стать артисткой. Когда пара познакомилась, за плечами у Сони уже было одно высшее образование. По желанию отца девушка окончила экономический факультет, но очень скоро поняла, что работа в банке не для нее, поэтому начала искать себя в других сферах.

Например, она работала в команде дизайнера Ульяны Сергиенко. Когда Эрнст спросил у девушки, чем та занимается, то получил ответ: "Одеваю богатых женщин". Несмотря на протесты мужа, красавица все же поступила в итоге в Школу-студию МХАТ.

По словам Софьи Эрнст, со временем супруг смирился с ее желанием строить карьеру актрисы. Впрочем, даже учеба не помешала девушке стать матерью дважды – у пары родились дочери Эрика и Кира. В прошлом году у знаменитостей появился третий ребенок – сын. Имя мальчика до сих пор держится в секрете.

Как отметила Софья Эрнст, она старается, чтобы дети были полноправными членами семьи. Девушка учит малышей самостоятельности и тому, что они сами несут ответственность за свою жизнь, а родители и няни лишь помогают.