Противящийся идее о смене пола Джигурда рассказал о единых мужчине и женщине

19.03.2021 | 07:56

Современные артисты, не способные по-настоящему заявить о себе, но мечтающие о славе, подчас готовы на все, даже если речь идет о смене пола. Никита Джигурда в своем творчестве противостоит этим веяниям и провозглашает идею божественности человека.

Артист объяснил, что весь шоу-бизнес основан на обогащении, и кроме денег других идей там почти не существует, за редким исключением. В отличие от других звезд он пришел в эту сферу с важной идеей, о которой часто заявляет в своих перформансах, даже если кому-то они кажутся безумными.

Идея божественной сущности человека в его сознании связана с ортодоксальной точкой зрения. Рано или поздно мир вернется к тому, с чего он начался – к Адаму и Еве, и тогда мужчина и женщина станут единым целым. Именно об этом говорит Джигурда в своих выступлениях.

В беседе с ФАН Джигурда прокомментировал случай актера Эллиота Пейджа, который прежде был женщиной – актрисой по имени Эллен. Его фото появилось на обложке журнала Time и вызвало большой резонанс. Джигурда считает, что люди решаются на такие вещи по разным причинам, одна из них – желание заявить о себе в шоу-бизнесе. В этой сфере всегда находятся спонсоры, которые готовы финансово поддержать звезд в подобных экспериментах.

Никита Джигурда против таких способов привлечь внимание публики. Подобные случаи он связывает с выполнением того самого "плана Далласа" и относится с ним с определенной долей иронии, ведь в конечном итоге никаких трансгендеров не останется.