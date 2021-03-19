Прохор Шаляпин променял зрелых женщин на Королеву с наследством

19.03.2021 | 10:30

Исполнитель известен не только разнообразным творчеством, но и бурной личной жизнью. Ранее Прохор сам признавался, что любит только богатых женщин. Теперь, кажется, он нашел то, что искал.

Предполагаемой возлюбленной артиста теперь считается Елена Королева. Женщина является внучкой великой Людмилы Гурченко. После ухода исполнительницы Елена получила шикарный загородный особняк и коллекцию элитных бриллиантов. Однако, говорят, что об этом Прохор узнал лишь совсем недавно.

Шаляпин много раз говорил, что предпочитает женщин постарше. Его брак с 65-и летней Ларисой Копенкиной лишь доказал общественности этот факт. Пара развелась в 2015 году после двух лет совместной жизни, но экс-избранникам удалось сохранить теплые отношения. Судя по этому увлечению, Елена не совсем входит в возрастную категорию Прохора: их разница в возрасте совсем невелика.

Однако, видимо, это никого не смущает. Сперва Прохор Шаляпин появился вместе с Еленой Королевой на съемках программы "Звезды сошлись". Теперь их заметили на вечеринке в честь финала "Мисс Queen of the world". Признаваться в том, в каких отношениях они состоят, Прохор не стал и заявил со сцены, что Елена – его подруга детства.

Новая большая любовь или мелкая интрижка? Пока этим вопросом задаются многие поклонники артиста. Исполнитель редко комментирует свою личную жизнь, поэтому тайна вокруг появления новой женщины никого не удивила. Комментария от самого Прохора на эту тему пока не последовало.