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«Невероятно стыдно»: заслуженная артистка России призналась в измене мужу

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Гостьей последней программы "Судьба человека" стала исполнительница Галина Ненашева. Она поделилась с Борисом Корчевниковым самыми откровенными деталями личной жизни.

Галина Алексеевна рассказала, что изменяла своему второму супругу. Известно, что свою дочь Алену она родила именно от него, но мужчина ей понравился далеко не сразу. Однако потом, видимо, "стерпелось, слюбилось" и у пары состоялась свадьба. Мероприятие было настолько громким, что их поздравил даже Михаил Казаков. Они прожили вместе чуть меньше 20-и лет.

В их разладе Ненашева винит исключительно себя. Все дело в супружеских изменах. "Я предала мужа", – призналась артистка, отметив, что ей было невероятно стыдно, но чувства были сильнее нее. Она увлеклась другим мужчиной.

"Ему надо было меня удержать", – считает исполнительница. Галина Алексеевна рассказала, что их отношения с любовником дошли до того, что ей пришлось сделать аборт. Супруг не был в курсе происходящего. После разрыва с мужем карьера певицы пошла по наклонной. У нее больше не было защиты. Постепенно она исчезла с телеэкранов.

Галина Ненашева – заслуженная артистка России. Титул был присужден ей в 2002 году. Вся страна помнит и любит исполнительницу за такие песни, как "Белая лебедь", "Ямщик, не гони лошадей", "Любите Россию", "Синева", "Подари мне платок", "Нет, мой милый", "О чём плачет вьюга" и многие другие.

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Источник — dni.ru
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С замужней связываться безчестие для мужчины.

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