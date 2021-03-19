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Крутой рассказал об ужасах жизни и тяжелой участи Леонтьева

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19 марта Валерию Леонтьеву исполняется 72 года. Игорь Крутой в своем инстаграм-аккаунте адресовал давнему другу очень личные и трепетные слова, свидетельствующие о том, как много тягот певцу пришлось пережить.

Композитор знает, что у публики складывается впечатление, будто Леонтьеву все в жизни дается легко и ему всегда сопутствует удача. Это связано с той легкостью, которую артист демонстрирует на сцене. Однако в жизни все не так. Крутой признался, что в очень редкие минуты народный артист открывал ему свою душу и рассказывал о таких ужасах, от которых ему хотелось плакать. Маэстро уверен, что всенародная любовь дана его другу не просто так, а для того, чтобы хоть немного уравновесить то, что ему пришлось испытать.

"Валерий Леонтьев – это целая планета, на которой существует интеллект, порядочность, на которой существует желание светить и обогреть весь мир и нас с вами".

Как истинный друг Крутой не стал вдаваться в подробности личной жизни товарища, но пожелал ему быть по-настоящему счастливым и улыбаться не “грустно-вымученной улыбкой”. Маэстро подчеркнул, что считает Леонтьева артистом и человеком с большой буквы.

Поклонники дружно поддержали композитора и в комментариях пожелали имениннику здоровья, радости и творческого долголетия.

Личная жизнь народного артиста долгие годы остается довольно закрытой для публики. Певец в основном живет в Америке, где у него есть свой дом. В Россию Леонтьев в последний раз прилетал перед Новым годом для участия в праздничных телепрограммах.

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Источник — dni.ru
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