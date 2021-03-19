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Дмитрия Нагиева раскритиковали за работу в сериале о Чикатило

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Бывший следователь по делу Чикатило познакомился с новым сериалом о маньяке. Эксперт прокомментировал актерскую игру Дмитрия Нагиева и работу сценаристов.

На днях свет увидел сериал Сарика Андреасяна "Чикатило". Восемь эпизодов проекта повествуют о серийном убийце, который на протяжении 13 лет – с 1978 по 1990 год – совершил по меньшей мере 43 кровавых преступления. Роль маньяка-извращенца досталась актеру Дмитрию Нагиеву.

Новую ленту о знаменитом душегубе оценил Амурхан Хадрисович Яндиев. В 80-х он участвовал в розыске Андрея Чикатило, присутствовал на следственных действиях. Яндиев не раз помогал авторам картин о маньяке.

Амурхан Хадрисович нашел в сериале положительные и отрицательные моменты. По его мнению, в сериале хорошо передана атмосфера того времени – отлично подобраны пейзажи, реквизит. Момент, в котором по ошибке задерживают двух умственно неполноценных молодых людей, действительно имел место в реальности.

Между тем сыщик раскритиковал работу актера Дмитрия Нагиева. Знаменитость не смогла уловить интонации, манеру общаться, походку Андрея Чикатило. "Говорил, будто бубнил себе под нос, как-то внутрь себя, словно боялся, что его фраза прозвучит звонко и другие ее услышат", – отметил особенность реального душегуба бывший сыщик.

Характер жены маньяка также был передан неверно. Феодосия Чикатило у режиссера Сарика Андреасяна – нерешительная женщина. Между тем в реальности это была довольно властная дама, которая била мужа скалкой.

В самой первой серии Амурхана Яндиева разгневало противостояние между московскими и ростовскими следователями. Экс-сыщика обидело, что провинциальных стражей порядка показали пьяницами, лентяями, подтасовывающими факты и злословящими на коллег из столицы. "Какая чушь!" – взорвался Амурхан Хадрисович. Следователь отметил, что в реальности им было не до застолий. "Когда насмотришься на то, что мы видели на местах преступлений — кусок в горло не лез!" – сказал он.

Сцену допроса Яндиев сравнил со вступительным экзаменом в театральный институт. Амурхан Хадрисович отметил также, что девушка-лейтенант и психолог-капитан в реальности не смогли бы без разрешения начальства отправиться с подозреваемым на место убийства. "За такое – вон из органов!" - сказал как отрезал экс-следователь.

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Источник — dni.ru
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