Бывшая Тимати объявила о беременности

19.03.2021 | 13:18

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, певица Алекса сообщила поклонникам радостную новость. Знаменитость беременна первенцем.

Своим счастьем звезда поделилась в "Инстаграм". Она опубликовала фото, на котором виден ее огромный живот. Алекса отметила, что для нее пришло время приятной суеты. Девушка вскоре будет выбирать вещи будущему малышу.

Артистка попросила подписчиц поделиться с ней аккаунтами с красивой одеждой для детишек. Примечательно, что свое интересное положение экс-избранница рэпера Тимати раскрыла только теперь. Слухи же об этом ходят в Сети с декабря 2020 года.

Отцом ребенка Алексы является фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Говорят, что ради исполнительницы мужчина бросил беременную невесту. Если для Алексы ребенок станет первым, то ее возлюбленный уже воспитывает сына от бывшей избранницы.

Напомним, Алекса встречалась с рэпером Тимати в юности, в середине нулевых годов, когда они оба участвовали в шоу "Фабрика звезд" Первого канала. Пара считалась одной из самых красивых среди молодых исполнителей того времени.

Рэпер Тимати и Алекса часто ссорились и мирились. В 2006 году артисты записали совместную песню "Когда ты рядом". Через год звездная пара окончательно рассталась.