Сетевое издание|18+|Понедельник|18 янв 2021|11:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-16oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Вера Брежнева рассказала о пути к семейной идиллии и кулаках Меладзе

Печать

В 2015 году в жизни исполнительницы произошло значимое событие: она вышла замуж за композитора Константина Меладзе. В шоу Армана Давлетярова Вера рассказала о том, как они с избранником пришли к семейной идиллии.

Певица призналась, что долго присматривалась к Меладзе перед тем, как согласиться стать его женой. "Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие", – прокомментировала Вера Брежнева. Сейчас каждая их встреча является долгожданной.

У пары полное взаимопонимание, супругам всегда есть о чем поговорить. Однако этому предшествовала череда неприятных событий. Артистка не скрывает: она намного эмоциональнее мужа, и раньше это мешало им жить в мире.

"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других", – поделилась Вера Брежнева. Она подчеркнула, что стала мудрее и старается не доводить любимого мужчину.

Также звезда добавила, что секрет счастливых отношений – не пытаться изменить партнера. Нужно научиться принимать его со всеми недостатками и поддерживать в моменты слабости, а любые конфликты решать с помощью спокойных диалогов. Она рассказала, что Константин Меладзе не любит летать на самолетах, что поначалу ее страшно раздражало.

Певица пыталась убедить композитора в том, что это необходимо, но потом поняла: ей остается либо постоянно злиться, либо принять его выбор. "Я начала ездить с ним на машине. Мы проводим время вдвоем, это мечта любой женщины. Таким образом я отнеслась к тому, что нельзя изменить", – отметила Вера Брежнева.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте