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Стало известно будущее телепроекта «Дом-2»

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Закрытие реалити-шоу "Дом-2" стало для многих неожиданным. Люди так привыкли десятилетиями наблюдать за чужими склоками, драками, скандалами, сексом, что теперь даже скучно. О будущем проекта рассказал его создатель Валерий Комиссаров.

"Все это время я внимательно следил за “Домом-2” и понимал, что он становился совсем не тем, каким я его придумал изначально - реалити-шоу перестало быть реальным, – говорит Комиссаров. – Таких звезд, которых я открыл, – Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Солнцева, Мая, Меньщикова, – с 2014 года не появилось ни одной. То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей. Но “Дом-2” – это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы".

Комиссаров признается, что намерен вернуться себе все права на "Дом-2", которым с 2014 года владел телеканал ТНТ.

"Я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь “Дом-2” им больше не нужен", – пояснил создатель. Он хорошо знает, как сделать рейтинговый проект за небольшой бюджет.

"Напомню – когда у “Дома-2” были феноменальные рейтинги, все жили в бараках, – сообщил Комиссаров в интервью InterMedia. – Я не предлагаю бараки – у меня есть много других интересных идей, тем более что я лично выбирал всех ведущих и участников этого шоу, занимался в ежедневном режиме всем творческим и организационным управлением на протяжении десятка лет – и хорошо знаю, как это сделать".

Источник — dni.ru
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Гость||

Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом.Геббельс.

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