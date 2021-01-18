Россию захлестнет волна банкротств

18.01.2021 | 13:43

Российские экономисты озвучили неутешительный прогноз. По их словам, страну захлестнет волна банкротств физических лиц.

Эксперт Константин Селянин рассказал, что кредитный коллапс может произойти в России уже в феврале этого года. С одной стороны, это связано с ростом кредитов (банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов в октябре), а, с другой – с падением доходов жителей страны.

Экономист напомнил, что в период с апреля по октябрь 2020 года в стране был объявлен мораторий на обслуживание кредитов. Теперь же все это закончилось. "По статистике Центробанка видно, что количество "плохих" кредитов начало серьезно увеличиваться", – подчеркнул Селянин.

Рост числа банкротств напугал и члена генерального совета "Деловой России" Антона Любича. В разговоре с URA.ru эксперт сообщил, что из-за пандемии многие отрасли сильно пострадали, люди много месяцев не работали. Меры, принятые правительством для поддержки экономики, скоро перестанут действовать.

Российские предприниматели ранее заявили, что в 2021 году зарплата работников снизится на 10,9%. Такая ситуация объясняется ухудшением общеэкономической ситуации в стране. Тем не менее серьезных потрясений не будет, успокоила граждан руководитель Вольного экономического общества Маргарита Ратникова.