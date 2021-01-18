Фамилией Бузовой нагло воспользовались

18.01.2021 | 06:41

Известная певица оказалась втянута в политический скандал.

17 января Ольга Бузова возвращалась в Москву из Санкт-Петербурга. Ее самолет должен был приземлиться в аэропорту Внуково.

По стечению обстоятельств, примерно в это же время в столицу прибывало и воздушное судно из Германии с Алексеем Навальным на борту.

Во «Внуково» собралось большое количество людей. Часть из них называли себя фанатами Бузовой. По мнению певицы, эти люди просто «воспользовались» ее фамилией, а никакого отношения к поклонникам не имели.

«До меня доходят разные слухи. Приятно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди. Понятно, что нет человека популярнее меня… Вопросов много», — заявила она в на своей странице в социальной сети Instagram.

Артистка сообщила, что о времени ее прилета из Санкт-Петербурга в Москву знали только три человека.

Возмутилась Ольга и переносом посадки своего рейса в другой аэропорт. Певица заявила, что из-за произошедшего впустую были потрачены деньги, «съемки сорваны, хореографы и визажисты в простое».