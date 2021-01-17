Вступил в силу закон о реновации в регионах: кто может остаться на улице

17.01.2021 | 13:44

Уже несколько лет на территории Москвы действует программа реновации. С 2021 года власти страны решили распространить эту программу на все регионы России.

Новый Федеральный закон № 494 был окончательно принят 30 декабря 2020 года. С наступившего года законопроект серьезно изменит жизнь многих россиян, ведь комплексное развитие территорий предусмотрено во всех регионах страны и коснется жилой застройки.

Первыми встревожились дачники. Внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации включает в себя расселение ветхого и аварийного жилья. Реновация сможет начаться в любой момент и в любом месте. Под действие нового закона попадут как жители городов, так и сельчане.

Председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова выступая на круглом столе в московском пресс-центре "Росбалта" заметила, что очень часто дачные массивы занимают "лакомые" территории. На участках, как правило, расположены маленькие домики, которые с легкой руки чиновников могут быть признаны аварийными, для этого их должно быть не менее 50 процентов.

Инвесторы с огромным удовольствием освоят новые земли близ городов или на окраинах, в которых уже существует простейшая инфраструктура. Ну а дальше на месте дачного массива может вырасти элитный жилой комплекс, считает Голосова.

Новый закон содержит требования к включению определенного жилого дома в программу реновации, однако их точный перечень будет устанавливаться на уровне местных властей в регионах. А это значит, что под программу реновации смогут попасть любые дома и прочие строения.

А сама реновация будет принудительной. Если 70 процентов жильцов согласятся на переселение, то оставшееся меньшинство слушать никто не будет. Все жильцы за месяц до расселения получат уведомление и предложение по переезду. Если владелец жилья не согласен с данными ему вариантами, то он может забрать деньги и воспользоваться ими по своему усмотрению. Если он не сможет купить на них новое жилье, то фактически останется на улице.

Рекомендательный список для реновации пока таков:

- фактическая стоимость ремонта здания и внутридомовых систем превышает стоимость ремонта по установленным нормативам;

- здание имеет сильный износ стен, крыши, фундамента;

- в здании нет инженерно-технических систем;

- здание было построено много лет назад по типовому проекту, в том числе и в советское время;

- работоспособное техническое состояние дома ограничено.

Но окончательные критерии будут устанавливать власти регионов на местах.