В соцзащите могут оформить разовую выплату в 50 000 рублей

17.01.2021 | 08:01

Деньги могут получить россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, сообщает PRIMPRESS.

Мало кто знает, но малоимущие семьи, пенсионеры и одинокие граждане могут рассчитывать на финансовые средства от государства в виде единовременной материальной помощи от социальной защиты.

Сумма выплат зависит от региона проживания заявителя. В разных субъектах РФ она своя. Причем гражданин, который оказался в трудной жизненной ситуации, может получить такой вид помощи не чаще одного раза в год.

Малоимущим россиянам, чей ежемесячный доход не превышает уровня прожиточного минимума, следует обратиться в свое отделение соцзащиты для уточнения нюансов получения выплаты.

«Основные ситуации, которые можно отнести к разряду «трудных», таковы: наличие в семье инвалида, несовершеннолетнего ребенка или многодетность, а также достижение 65 лет одним из членов семьи. Но на самом деле их список гораздо шире, его опять же нужно уточнять в соцзащите», - сообщает издание PRIMPRESS.

Журналисты уточняют, что размер выплаты зависит как от сложности ситуации, так и от региона. В Подмосковье, например, сумма не превысит 6000 рублей на одного члена семьи в год. А в Удмуртской Республике семья студентов может получить до 15 тысяч, когда у них родится ребенок. В некоторых регионах сумма пособия может достигать и 50 тысяч рублей, как, например, в Ямало-Ненецком автономном округе.