Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 янв 2021|09:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-20oC
-19oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

В соцзащите могут оформить разовую выплату в 50 000 рублей

Печать

Деньги могут получить россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, сообщает PRIMPRESS.

Мало кто знает, но малоимущие семьи, пенсионеры и одинокие граждане могут рассчитывать на финансовые средства от государства в виде единовременной материальной помощи от социальной защиты.

Сумма выплат зависит от региона проживания заявителя. В разных субъектах РФ она своя. Причем гражданин, который оказался в трудной жизненной ситуации, может получить такой вид помощи не чаще одного раза в год.

Малоимущим россиянам, чей ежемесячный доход не превышает уровня прожиточного минимума, следует обратиться в свое отделение соцзащиты для уточнения нюансов получения выплаты.

«Основные ситуации, которые можно отнести к разряду «трудных», таковы: наличие в семье инвалида, несовершеннолетнего ребенка или многодетность, а также достижение 65 лет одним из членов семьи. Но на самом деле их список гораздо шире, его опять же нужно уточнять в соцзащите», - сообщает издание PRIMPRESS.

Журналисты уточняют, что размер выплаты зависит как от сложности ситуации, так и от региона. В Подмосковье, например, сумма не превысит 6000 рублей на одного члена семьи в год. А в Удмуртской Республике семья студентов может получить до 15 тысяч, когда у них родится ребенок. В некоторых регионах сумма пособия может достигать и 50 тысяч рублей, как, например, в Ямало-Ненецком автономном округе.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте