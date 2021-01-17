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Странное совпадение: семья Рокфеллеров знала о пандемии еще десять лет назад

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Удивительное пророчество содержится в докладе Фонда Рокфеллера, сообщает Прайм.

В опубликованном перечне «сценариев будущего технологий и международного развития», который появился в мае 2010 года, сказано, что около 20% жителей планеты может поразить новый штамм «гусиного гриппа». Возбудитель в докладе оценивается как чрезвычайно патогенный и смертельно опасный.

Противодействовать вирусу не смогли «даже самые подготовленные к пандемии страны» — погибли 8 млн человек, указали в отчете Рокфеллеры.

«Международная мобильность как людей, так и товаров резко остановилась, что привело к истощению таких отраслей, как туризм, и нарушению глобальных цепочек поставок. Даже местные обычно шумные магазины и офисные здания пустовали месяцами, лишённые как сотрудников, так и клиентов», - писали десять лет назад составители отчета.

Им удалось практически точно описать действия китайских властей. «Быстрое введение китайским правительством обязательного карантина для всех граждан, а также его мгновенное и почти герметичное закрытие всех границ спасли миллионы жизней, остановив распространение вируса гораздо раньше, чем в других странах, и обеспечив более быстрое восстановление после пандемии».

Рокфеллеры — американская семья промышленников, политиков и банкиров, одна из самых богатых семей в мире. Своим богатством обязана нефтяному бизнесу, созданному в конце XIX — начале XX века. Одна из возможных оценок нынешнего состояния Рокфеллеров - около 300 млрд. долларов.

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