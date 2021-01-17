Проклятие Бузовой: черная полоса футболиста Тарасова продолжается

17.01.2021 | 19:05

Анастасия Костенко сообщила об увольнении. Модель и ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, вновь сменили место жительства.

Весной 2020 года Дмитрий Тарасов переехал в Казань из-за контракта с местным футбольным клубом "Рубин". Вслед за ним улетела возлюбленная, взяв с собой детей. Спустя несколько месяцев Анастасия Костенко устроилась на работу. Она стала ведущей "Ак Барс Шоу" и говорила в эфире о хоккее.

Модель недолго находилась в этой должности. Накануне Костенко, опубликовав в "Инстаграм" несколько снимков, сделанных во время эфира "Ак Барс Шоу", сообщила, что больше не будет ведущей этой передачи. Очевидно, что увольнение связано с завершимся контрактом Тарасова с "Рубином" и его возвращением в Москву.

Перед тем, как переехать в столицу, Анастасия и Дмитрий провели время на Мальдивах. Модель выложила множество снимков с отпуска. Там же семья отметила новогодние праздники.

После союза с Ольгой Бузовой и ухода из футбольного клуба Локомотив Дмитрий Тарасов никак не может оправиться от травм и найти себя. В прошлом сезоне футболист сыграл четыре матча, а в этом девять в рамках Премьер-лиги. На счету полузащитника ноль забитых мячей за два сезона. Некоторые интернет-пользователи считают, что виной череды неудач в карьере Дмитрия может являться расставание с популярной среди молодежи артисткой.