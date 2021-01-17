«Надо склонять»: в Госдуме рассказали об обязательной вакцинации от COVID-19

17.01.2021 | 15:00

В ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами вице-премьер Татьяна Голикова сообщила дату начала массовой вакцинации российских граждан.

По словам чиновницы, она стартует 18 января 2021 года и не будет являться обязательной.

Вице-премьер подчеркнула, что в данный момент в России произведена регистрация двух вакцин отечественного происхождения, а третья уже «на подходе».

На слова Голиковой отреагировал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В интервью РИА Новости специалист высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. И привел в пример вакцинацию от гриппа для врачей и учителей.

С мнением врача не согласился глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Политик заявил, что он против обязательной прививки от коронавируса. Нилов считает, что людям следует разъяснять пользу вакцинации, а не навязывать ее. Иначе это может привести к социальной и политической напряженности, сообщает РИА Новости.

«Была региональная неделя, я вернулся из Смоленской области, где многие граждане выражали обеспокоенность тем, что их понуждают вакцинироваться, вот понуждать не надо. Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания... Я считаю, что все должно быть добровольно, но при этом вопрос разъяснения, пропаганды и агитации можно было усилить, но каждый должен сам для себя принимать решение", - сказал Нилов.