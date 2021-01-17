Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 янв 2021|16:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-21oC
-20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-19oC
-18oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Надо склонять»: в Госдуме рассказали об обязательной вакцинации от COVID-19

Печать

В ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами вице-премьер Татьяна Голикова сообщила дату начала массовой вакцинации российских граждан.

По словам чиновницы, она стартует 18 января 2021 года и не будет являться обязательной.

Вице-премьер подчеркнула, что в данный момент в России произведена регистрация двух вакцин отечественного происхождения, а третья уже «на подходе».

На слова Голиковой отреагировал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В интервью РИА Новости специалист высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. И привел в пример вакцинацию от гриппа для врачей и учителей.

С мнением врача не согласился глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Политик заявил, что он против обязательной прививки от коронавируса. Нилов считает, что людям следует разъяснять пользу вакцинации, а не навязывать ее. Иначе это может привести к социальной и политической напряженности, сообщает РИА Новости.

«Была региональная неделя, я вернулся из Смоленской области, где многие граждане выражали обеспокоенность тем, что их понуждают вакцинироваться, вот понуждать не надо. Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания... Я считаю, что все должно быть добровольно, но при этом вопрос разъяснения, пропаганды и агитации можно было усилить, но каждый должен сам для себя принимать решение", - сказал Нилов.

0
0
0
0
 
Гость||

А харя не треснет по диагонали зигзагом?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Надо разъяснять, объяснять и склонять

Потом детишки родятся бесплодными и с кого спрос? Жену и детей своих пусть склоняет.

Гость||

Позиция властей по вакцинации всё более настораживает

Позицию властей различных уровней по вакцинации можно охарактеризовать двумя векторами развития. Первый: от убеждения к принуждению. Второй: от информирования к пропаганде.

Любопытна динамика высказываний В. Путина. Эволюция его слов выглядит следующим образом.

11 августа 2020 года на совещании с членами Правительства, говоря о вакцинации, Путин заявил: «Это должно быть сделано исключительно добровольно».

13 января 2021 года, наверняка владея информацией о том, что 70% граждан России против вакцинации, на совещании с членами Правительства Путин заявил: «Нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации… прошу вас уже со следующей недели приступить к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы».

Интервал между этими заявлениями был заполнен «играми» чиновников, в результате которых принцип «исключительно добровольно» был тихо подменён принципом «добровольно – принудительно». Огромному количеству людей самых разных профессий сообщили: вы вакцинируетесь.

Одновременно был совершён методологический переход от информирования к пропаганде. В конце лета, в самом начале «пути» было много объективной информации о вакцине, в частности, была размещена в открытом доступе даже Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Гам-КОВИД-Вак, выпущенная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России за подписью его директора А.Л. Гинцбурга.

Сегодня информация о вакцине сменилась пропагандой низкого качества, наподобие: вакцина всесильна, потому что она верна, в ней заранее предусмотрены все мутации (?!), поэтому она помогает и от них.

Но более всего сегодня настораживает следующее:

Ещё недавно разработчики и представители «Роспотребнадзора» говорили об опасном периоде с момента введения первой дозы вакцины: от 28 до 45 дней. Сегодня эти предупреждения исчезли из информационного пространства.

Мэры некоторых городов, например С. Собянин, приступили к прямому шантажу вакцинацией: если вакцинируетесь, мы разблокируем вам социальные карты, то есть льготный проезд. Причём речь почему-то идёт только и исключительно о вакцинации. Пенсионерам, уже имеющим высокий уровень антител, людям с иммунитетом ничего разблокировать не собираются.

При всё-таки начавшейся на портале госуслуг выдаче квд-паспортов – «паспортов вакцинированного», речь также идёт только о вакцинированных. Нет ответа на вопрос: а как же люди, у которых уже есть иммунитет, тот же антительный, например, переболевшие? Более того, 26 ноября 2020 года в интервью каналу «Россия 24» С. Собянин заявил, что у 50% жителей Москвы уже есть популяционный иммунитет. Зачем им вакцинация? Невольно напрашивается вывод, что всё это связано именно с желанием ввести людям данное вещество, а не с иммунитетом к КВД-19.

Создание недостоверного информационного поля вокруг вакцины: никогда, ни при каких обстоятельствах не бывает так, чтобы при вакцинации от чего бы то ни было не возникал определённый процент эксцессов, негативных случаев. В текущей ситуации нам рассказывают, что ни одного такого случая нет. Хотя в соцсетях есть уже множество рассказов очевидцев, свидетельствующих о том, что это не так.

За два месяца административным путём резко сократили число людей, которым вакцина противопоказана. Сначала официально было заявлено, что она предназначена только для лиц от 18 до 60 лет и дан список противопоказаний. Теперь возрастной порог расширен, а вакцинироваться предлагают уже и людям с хроническими заболеваниями. Но ведь свойства вакцины от этого не изменились.

Из информационного поля куда-то пропала третья вакцина, которая в отличие от «Гамалеи», «Вектора» и аналогичных западных вакцин сделана по другому принципу – на основе деактивированного вируса, а не модерновой системе вмешательства в ДНК.

Вакцинация поводится в разгар объявленной «пандемии». Что, как минимум, странно. Ибо вакцина – это не лекарство, а средство профилактики.

Гость||

16:14 ++++++

Мотовилов (гость)||

penzainform.ru писал(a):

Ярослав Нилов. Политик заявил, что он против обязательной прививки от коронавируса. Нилов считает, что людям следует разъяснять пользу вакцинации, а не навязывать ее. Иначе это может привести к социальной и политической напряженности, сообщает РИА Новости.
Госдуме надо разъяснять, что занимается вредительством населению, и надо понуждать её к самороспуску.

Остальное правильно. Иначе напряжённость и упадок.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте