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Кому он нужен? Россияне отреагировали на возвращение Навального

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Вечером в воскресенье, 17 января, Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в аэропорту Шереметьево.

«17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», - сообщили в УФСИН.

«Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», - добавили в пресс-службе ведомства.

В УФСИН заметили, что адвокат Навального был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении подопечного в розыск, а также с представлением об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

В 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в 5 лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный многократно нарушал условия испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни.

Стоит отметить, что некоторые интернет-порталы, СМИ и телеграм-каналы чуть ли не поминутно публиковали хронику происходящего в аэропорту Внуково, куда должен был изначально прилететь самолет с Навальным. Это удивило часть россиян. В соцсетях не поняли, почему событие вызвало такой общественный резонанс. Почему персона Навального привлекает столь много внимания.

Во время пресс-конференции 17 декабря 2020 года Владимир Путин рассказал, что спецслужбы присматривают за оппозиционером, но это не значит, что его нужно травить.

«Пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, тогда любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если б хотели, наверное, довели бы до конца».

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