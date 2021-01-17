Доктор Мясников предостерег россиян и назвал главную ошибку домашнего лечения

17.01.2021 | 15:25

По мнению главного врача Городской клинической больницы № 71 Александра Мясникова, люди не понимают, как лечить ковид в домашних условиях, из-за чего совершают ошибки, которые могут привести к летальному исходу. Специалист отметил: для выздоровления нужны только вспомогательные средства.

Александр Мясников считает, что в случае заражения коронавирусом необходимо проявлять твердость. Зачастую напуганный повесткой дня человек требует от врача лечения. При этом пациент, находящийся дома, не понимает, что ковид – это тоже острое респираторное заболевание; лечить его так же, как и тяжелую вирусную пневмонию, не следует.

Все, что смог порекомендовать Мясников людям, находящимся на домашнем лечении, – это покой, легкое калорийное питание и обильное питье. Можно прибегать к жаропонижающим. Также разрешаются витамины, микроэлементы и интерфероны.

"Побочные явления могут быть даже фатальны", – написал Мясников в своем телеграм-канале.

По словам врача, от тяжелого течения ковида людей, которые находятся в группе риска, может уберечь вовремя поставленная прививка от коронавируса.

Напомним, с 18 января в России начинается массовая вакцинация от коронавируса. Такое заявление на днях сделала вице-премьер Татьяна Голикова после соответствующего распоряжения президента Владимира Путина. В настоящий момент применяется препарат "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи.