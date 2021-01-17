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Борис Грачевский ничего не оставил своей вдове

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Наталья Бондарчук в эфире "Первого канала" заявила о трудностях, которые предстоят вдове Бориса Грачевского. По словам актрисы, покойный кинорежиссер не сколотил для семьи большого состояния.

На следующий день после смерти Бориса Грачевского в студии программы "Пусть говорят" собрались близкие и коллеги покойного сценариста. Гости ток-шоу обсудили самые разные аспекты жизни основателя киножурнала "Ералаш" и прокомментировали финансовое положение его семьи.

Дочь Сергея Бондарчука Наталья заявила, что в жизни Екатерины Белоцерковской, третьей жены покойного сценариста, наступили тяжелые времена.

По словам артистки, вдове Бориса Грачевского вот-вот станет недостаточно средств для привычной жизни. "Его жена будет в ужасном состоянии. Он был бессребренником", – заявила женщина. Ирина Бондарчук добавила, что все имеющиеся средства усопший сценарист инвестировал в киножурнал "Ералаш".

Никас Сафронов, который находился в студии "Первого канала", не стал молчать в ответ на заявление актрисы. Он сообщил, что будет поддерживать Екатерину Белоцерковскую в этот сложный для нее период. Художник предлагал вдове кинорежиссера прийти на программу, но она отказалась из-за сильного эмоционального потрясения вследствие смерти супруга. Никас Сафронов обещал Екатерине Белоцерковской помочь организовать похороны Бориса Грачевского, так как в одиночку ей будет сложно со всем справиться.

Источник — dni.ru
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