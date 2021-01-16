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В ПФР заявили о 17 300 рублях для россиян в январе

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Деньги от государства смогут получить порядка 4,3 миллиона человек, сообщает PRIMPRESS.

Как стало известно журналистам издания, речь идет о тех гражданах, которые имеют право на материнский капитал, размер которого вырос на 3,7 процента с 1 января 2021 года.

«Материнский капитал на первого ребенка увеличен на 17 300 рублей и с нового года составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат», – уточнили в фонде.

Индексация распространяется на любой материнский капитал, вне зависимости от того, какой по счету ребенок рождается в семье.

Например, если материнский капитал был получен до 2020 года или в 2020 году на первого ребенка, он вырастет до 483 882 рублей; если капитал был получен на второго ребенка в 2020-2021 году, но за первого ребенка семья его не получала – то капитал вырастет до 639 432 рублей; если семья получила в 2020 году капитал на первого ребенка, то за второго ребенка капитал увеличится на 155 550 рублей.

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