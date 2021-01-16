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Стали известны условия получения повышенной пенсии

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Евгений Биезбардис – руководитель Центра аналитики "Сафмар" рассказал об обновленных условиях получения увеличенной пенсии в 2021 году. По словам специалиста, подобная социальная поддержка позволит неработающим гражданам повысить свой доход.

На выплаты более 30 тысяч рублей могут рассчитывать россияне, которые до 2019 года получали пенсию равную 25 тысячам рублей в месяц. Евгений Биезбардис отметил, что на возможность обретения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов. Однако большинство условий недоступны для граждан.

Руководитель центра аналитики добавил, что на данный момент средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам равен 17,5 тысячи рублей. Остальная сумма рассчитывается, исходя из числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Получается, что уровень "белой" зарплаты, которую получал россиянин, влияет на возрастание пенсионных отчислений.

Евгений Биезбардис напоминает, что страховые пенсии увеличиваются и за счет премиальных выплат, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если верить словам аналитика, то при "отставке" на пять лет позже, прибавка составит 40 процентов, на 10 лет позже – выплаты увеличиваются.

Стоит отметить, что с 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3 процента, что на несколько показателей выше прогнозной инфляции. Каждый пенсионер может рассчитывать на прибавку в результате индексации, в зависимости от размера пенсии.

Центр "Сафмар" проинформировал, что в среднем выплаты от государства выросли на тысячу рублей. Повышение пенсий в этом году коснется 32 миллионов человек.

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Источник — dni.ru
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