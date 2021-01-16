Раскрыто предназначение девушки рядом с Малиновским и Лазаревым на Бали

16.01.2021 | 11:37

Поклонники Лазарева были очень удивлены, когда в stories и на снимках в Инстаграм кумира начала появляться незнакомая им девушка.

Певец отправился отдыхать на Бали в одиночку, но как водится, журналистам быстро стало известно, что это не так. Одновременно с Лазаревым в своем Инстаграм начал размещать фотографии с похожими пейзажами и Малиновский.

Затем Сергей наконец-то решил признаться, что он снова путешествует в компании друга. Они появились вместе в одном из видеороликов, также в нем была замечена и девушка, с которой поклонники артиста связали определенные надежды.

Некоторые предполагали, что таинственная незнакомка является дамой сердца Лазарева, другие сватали ее к Малиновскому. Интернет-пользователям стало интересно, кто она, с кем из парней живет и в каком статусе находится рядом.

Выяснилось, что симпатичная девушка уже взрослая женщина. У нее есть сын, которому исполнилось 22 года. Зовут даму - Алена. Она почти десять лет проживает в Индонезии и занимается различными дыхательными практиками.

Задача Алены - познакомить российских туристов с местными достопримечательностями, духовно просветить их, научить правилам медитации и глубокого дыхания. Ни с Сергеем, ни с Александром в любовных отношениях она не состоит.