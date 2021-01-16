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Копперфильд исчез вслед за самолетом и Статуей Свободы: что стало с иллюзионистом

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В середине 90-х он был известен на весь мир, он мог удивлять зрителей невероятными трюками, которые никто до него не делал.

Копперфильд устраивал около 50 представлений в месяц и был самым богатым иллюзионистом в мире.

Он мог заставить исчезнуть самолет, статую Свободы и целый вагон «Восточного экспресса».

В первый раз Дэвид Сет Коткин (настоящее имя Копперфильд - прим. редакции) вышел на сцену в середине 70-х годов прошлого столетия. Тогда юноша исполнил одну ил ролей в мюзикле «Волшебник». Стоит отметить, что Дэвид уже к 12 годам имел в своем арсенале множество трюков, которые с успехом испытывал на знакомых.

Уже будучи подростком Копперфильда приняли в «Американское сообщество магов». Слава пришла к нему в начале 80-х. Дэвид стал вести программу «Волшебство ABC» и авторскую передачу «Магия Дэвида Копперфильда».

К середине 90-х годов в его арсенале было около 100 зрелищных трюков. На него работала огромная команда инженеров и помощников. Казалось, что фокусник, заработавший около 4 млрд долларов, и ставший самым богатым иллюзионистом всех времен и народов обречен на вечный успех...

Но в начале нового тысячелетия большинство трюков Копперфильда были раскрыты. Удивлять публику знаменитому иллюзионисту стало нечем. А в 2016 году один из участников его трюка с исчезновением 13 добровольцев из зала подал на иллюзиониста в суд из-за того, что во время исполнения фокуса получил травмы.

Копперфильд ушел со сцены и телевидения. В последнее время он ведет скрытный образ жизни. Пишет книги и живет на доходы от сдачи в аренду недвижимости, которую купил в лучшие годы своей карьеры.

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