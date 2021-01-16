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Борис Грачевский потерял огромные сбережения в одном из банков

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Борис Грачевский скончался 14 января в одной из московских больниц. Организм так и не смог справиться коронавирусной инфекцией, которой продюсер заразился в декабре прошлого года.

Многие уверены, что одной из причин, подкосивших здоровье художественного руководителя "Ералаша", стал сильный стресс, от которого он не мог оправиться несколько лет. Ранее артист жаловался, что внезапно закрылся банк, в котором у него хранились средства, предназначенные для создания киножурнала. В итоге все деньги сгорели.

"Не знаю, как быть и на что снимать новые серии "Ералаша". Там были все заработанные деньги!" – сетовал Борис Грачевский. Он обращался к высокопоставленным друзьям, писал во все инстанции, но ничего поделать уже было нельзя.

Художественный руководитель "Ералаша" жаловался, что в сложный момент никто не предложил ему помощь. По словам продюсера, в банке лежал почти миллион долларов – резервный фонд, которым пользовались, если сотрудникам киножурнала задерживали зарплату.

Стресс, связанный с потерей денег, наложился на онкологическое заболевание, которым Борис Грачевский страдал последние несколько лет. По слухам, артист до самой смерти переживал, что оставил "Ералаш" без "подушки безопасности".

Напомним, несколько дней назад врачи приняли решение ввести 71-летнего продюсера в кому, так они надеялись помочь организму справиться с последствиями коронавирусной инфекции. За день до смерти к Борису Грачевскому приходила жена. Девушку не пустили в реанимацию, ей удалось увидеть супруга лишь через стекло палаты интенсивной терапии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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