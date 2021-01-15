Сергей Безруков скорбит по ушедшему Воробьеву

15.01.2021 | 17:00

Пресс-служба Московского театра Олега Табакова обнародовала печальную новость. Скончался известный актер Александр Воробьев.

Смерть знаменитости наступила 15 января. Через месяц, 16 февраля Александру Воробьеву должно было исполниться 59 лет. Причина кончины пока не сообщалась.

Артист был принят в труппу театра Олега Табакова в 1989 году. На сцене знаменитость исполнила множество ярких ролей. Самый запоминающийся спектакль с участием Воробьева – "Два ангела, четыре человека".

Коллектив Московского театра Олега Табакова выражает соболезнования родственникам умершего. Уход Александра назвали большим горем для всех.

Несколько слов об ушедшем коллеге по цеху сказала вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина. "Настоящий, талантливый, светлый, добрый..." – отметила знаменитость. Зудина была счастлива работать рядом с Воробьевым. Актер Сергей Безруков также скорбит по звезде театра Табакова. Безруков считал Воробьева потрясающим артистом.

Отметим, Александр Воробьев за творческую карьеру снялся в 73 проектах. Его можно увидеть в сериалах "Содержанки", "Дальнобойщики", "Хиромант" и других.