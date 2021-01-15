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Сделанная женой Михаила Задорнова находка поразила ее до слез

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Жена Михаила Задорнова Елена Бомбина написала книгу о том, каким был сатирик в обычной жизни. В ней автор поведала о необычной находке, которую увидела за полмесяца до смерти мужа.

В книге "Другой Задорнов" Бомбина написала, что артист безумно любил их дочь Лену. Жена Михаила Задорнова с наследницей нашли дома закрытый на коды чемодан. Содержимое их поразило до слез.

Оказалось, что больше 25 лет юморист собирал все вещи дочери —детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Кроме того, Михаил Задорнов сохранил детские варежки Лены.

"Вот тебе и язвительный сатирик и циник!", – констатировала Елена Бомбина. Артист старался приучать ребенка к активному образу жизни. Вместе с женой и дочкой они часто отправлялись в походы, чтобы проверить себя на прочность.

Вдова Михаила Задорнова также рассказала, что в коллекции воспоминаний о дочери – два тепловых удара с потерей сознания, один солнечный удар и одно острое кишечное отравление. Елена помнит много счастливых моментов из детства. Девушка выросла творческой натурой: получила образование актрисы, а также пишет стихи.

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Источник — dni.ru
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Гость||

*ДО. Камент можно удалить после правки )

Гость||

Неграмотные журналюшки, смотри название, двоечник

Гость||

Кто без греха, тот пусть первым бросит в меня камнем! (С) Помните? А еще про бревно в собственном глазу?

Имя: Гость
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