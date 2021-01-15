Оставшаяся сиротой внучка Конкина столкнулась с проблемами с адаптацией

15.01.2021 | 06:01

Внучка Владимира Конкина тяжело переживала смерть матери. О том, как сложилась судьба десятилетней Алисы, рассказал сын актера Святослав.

По словам наследника звезды театра и кино, был тяжелый момент по адаптации девочки. Они с женой постарались максимально мягко ввести ребенка в новую реальность без мамы.

Алиса жила у Святослава с супругой около двух месяцев. Однако быстро оформить документы на опекунство невозможно, особенно если забирать ребенка за границу. Эта процедура занимает больше полугода.

По словам сына Владимира Конкина, сейчас Алиса находится у его троюродной сестры в Санкт-Петербурге. Там девочка пошла в школу. "Все хорошо, мы общаемся, контролируем ситуацию. Дедушка не ушел в сторону и помог финансово", – поделился Святослав.

Отметим, что Святослав – единственный из сыновей, кто поддерживает отношения с Владимиром Конкиным. Его брат-близнец Ярослав уже десять лет не общается с актером.

Напомним, София утонула в бассейне фитнес-клуба в сентябре прошлого года. Ей было 32 года. Примечательно, что девушка с детства занималась плаванием и хорошо держалась на воде.