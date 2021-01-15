Элина Быстрицкая планировала свадьбу с обманувшей ее на миллионы помощницей

15.01.2021 | 04:36

Популярная советская актриса, звезда кинофильма «Тихий Дон» Элина Быстрицкая планировала покинуть страну, для того чтобы никто не мог помешать ей построить отношения со своей близкой подругой, сообщает Nation News.

По сведениям издания, незадолго до смерти Эллина Авраамовна всерьез рассматривала вариант, при котором она могла заключить брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой. Об этом журналистам рассказали близкие артистки.

Сенсационное заявление о жизни известной актрисы во время интервью Дмитрию Гордону сделал ее близкий друг, журналист Андрей Караулов.

По его словам, звезда «Тихого Дона» в последнее время даже не скрывала свои отношения с помощницей Ксенией Рубцовой.

«У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки», — сообщил Караулов.

Элина Быстрицкая умерла весной 2019-го на 92-м году жизни в одной из столичных больниц, куда ее доставили в тяжелом состоянии. Вскоре после смерти артистки разразился скандал, связанный с ее помощницей.

Выяснилось, что Ксения Рубцова, много лет не отходившая от актрисы, обманывала ее, снимая со счета внушительные суммы. Чувствовавшая себя неважно звезда оформила на Ксению банковскую доверенность и лишилась более 30 миллионов рублей.

Мошенничество Рубцовой обнаружилось случайно. София Шегельман (сестра Элины Быстрицкой - прим. редакции) давно живет за границей. Она приехала в Москву, получив сообщение от врача Малого театра о том, что состояние Быстрицкой вселяет опасения. Ранее Софии пришло письмо о том, что сестру «бессовестно обворовывают». Именно Шегельман в итоге и разоблачила помощницу Быстрицкой.

Суд приговорил Рубцову к 3,5 года колонии общего режима. А еще она обязана вернуть Софии Шегельман, сестре актрисы, почти 35 миллионов рублей.