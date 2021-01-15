Дочь Пугачевой перепела культовый хит матери и дала надежду на повторение успеха

15.01.2021 | 07:25

В Сети набирает популярность ролик, в котором Лиза Галкина исполняет культовый хит звездной матери.

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз». Таким образом она поздравила с юбилеем известного композитора Раймонда Паулса.

Гениальному творцу несколько дней назад исполнилось 85 лет. Поздравительный трек был выбран не случайно, ведь Раймонд Паулс имеет непосредственное отношение к созданию хита «Миллион алых роз». Песня впервые прозвучала в середине 80-х годов и стала очень популярной.

Видео размещено на странице Лизы в социальной сети Инстаграм и уже набрало почти 350 тысяч просмотров и множество восторженных отзывов. Примечательно, что родной брат девочки подпевает сестре за кадром.

«Мамино продолжение! Молодец! Отличное поздравление отличному композитору! Маленькое чудо! звезда растёт, достойное продолжение мамочки. Ну просто огонь! Супер! Талант!» - восхитились исполнением Лизы подписчики.