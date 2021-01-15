«Даже не думай умирать»: грудной сын Грачевского не увидит победившего рак отца

15.01.2021 | 21:13

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская провели вместе почти пять лет. Режиссер никогда не скрывал, что Екатерина помогла ему по-новому взглянуть на жизнь. Супруга тщательно следила за здоровьем руководителя «Ералаша», прививала ему полезные привычки.

Грачевский и 37-летняя актриса Белоцерковская поженились в феврале 2016-го года, а отпраздновали свою свадьбу лишь в августе 2017-го. Никто из знакомых режиссера не удивился его выбору, хотя новая избранница Бориса была на 35 лет его моложе. А сын Грачевского от первого брака, Максим, аж на 12 лет старше своей «новой мамы».

В свадебное путешествие влюбленные отправились на Маврикий. Грачевский был по-настоящему счастлив. Хотя, в интервью «Комсомольской правде» после второго развода в 2014-м году Грачевский говорил, что снова появляться у ворот ЗАГСа в качестве жениха не планирует: «Не дай бог! Как говорится, обжегшись на молоке, дуют водку».

В одном из интервью в 2019 году Грачевский признавался, что жена помогла ему побороть онкологическое заболевание, из-за которого пришлось пройти курс химиотерапии.

«Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: «Даже не думай умирать, живи!» А я все делаю, как она скажет», – делился мыслями Борис Грачевский.

Режиссер не раз подчеркивал, что он обязан быть здоровым, потому что для него самый важный человек в жизни – Екатерина. А с апреля 2020 года и их первый общий ребенок. Супруги назвали сына Филиппом. Вот только малыш так и не сможет увидеть отца. Единственное, что он будет знать точно. Грачевский любил его и маму.

«Мне плевать, что думает общество. Катю я люблю!» - сказал во время одного из интервью талантливый режиссер.