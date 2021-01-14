«Терял память»: появились неожиданные данные о сатирике Задорнове

14.01.2021 | 09:56

В феврале вдова Михаила Задорнова представит книгу, в которой рассказала интересные факты из жизни сатирика. Елена Бомбина вспомнила истории из семейной жизни, о путешествиях супруга и его друзьях.

Книга получила название "Другой Задорнов". Некоторые отрывки уже появились в Сети. Например, издание "Комсомольская правда" обнародовала часть книги, в которой рассказывается о потере памяти у Михаила Николаевича.

Елена Бомбина решила поведать читателям о случае, произошедшем в 2006 году в Швейцарии. Тогда писатель-сатирик проводил время, вероятно, на горнолыжном курорте вместе с супругой и другом Максимом Галкиным. Вдова пишет о "безмятежном катании", для которого Задорнов отказался надевать защитную экипировку и шлем.

В какой-то момент Михаил Николаевич исчез из виду. Его не было больше получаса, поэтому Елена и Максим забеспокоились. Задорнов вернулся вместе с инструктором, артист вел себя странно, был заторможенным. Увидев большую гематому на голове друга, Галкин вызвал скорую.

Когда медики приехали на место, сатирик начал разговаривать с ними только на английском языке. Галкин решил успокоить переволновавшуюся супругу Задорнова с помощью юмора.

"Я всегда подозревал, что Задорнов – разведчик! А сатира – лишь его прикрытие!", – сказал Максим.

В течение пяти минут супруга и друг отвечали на вопросы сатирика, но он не мог запоминать информацию. Артист, страдая провалами памяти, провел в больнице несколько дней. Вдова юмориста пишет, что Михаил Задорнов выздоровел в тот же день, когда увидел счет с баснословной суммой за пребывание в швейцарской клинике.