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Состояние Грачевского ухудшилось: врачи не дают прогнозов

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Бориса Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Создателя "Ералаша" подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации, это следующая стадия после ИВЛ.

Режиссер находится в реанимации. По данным телеграм-канала Baza, состояние звезды тяжелое. Врачи не дают никаких прогнозов.

Отметим, Борис Грачевский в одной из столичных больниц с 28 декабря. Из-за ухудшения состояния вскоре его перевели в реанимацию. 7 января знаменитость подключили к аппарату ИВЛ. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.

Напомним, 11 января Борис Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Однако вскоре его состояние начало резко ухудшаться и его отправили в другую реанимацию, а теперь снова погрузили в состояние медикаментозного сна.

Ранее молодая жена режиссера Екатерина Белоцерковецкая призвала поклонников молиться за ее звездного супруга. Она не делится подробностями состояния мужа, в отличие от его друзей.

Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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