СФ не против: пенсии хотят индексировать чаще одного раза в год

14.01.2021 | 05:32

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект о возможности дополнительной индексации пенсий.

Глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что если документ будет принят, то он лишь даст право увеличивать пенсии чаще одного раза в год, а не обяжет это делать.

Согласно действующему законодательству, до 2025 года предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним всего лишь один раз в год. Происходит это с 1 января.

Начиная с 2025 года ежегодная индексация страховой пенсии изменится, она будет проходить уже в два этапа: с 1 февраля - индексация на уровень инфляции, а с 1 апреля - исходя из роста доходов Пенсионного фонда России.

Что касается фиксированной выплаты, то она с 2025 года будет индексироваться всего один раз в год с 1 февраля - на уровень инфляции.

Группа депутатов ЛДПР предлагает внести поправки, согласно которым предлагается в 2021-2024 годах с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР. В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в РФ превысит инфляцию за этот же год, с 1 апреля страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией, сообщает ТАСС.

"При этом дополнительное увеличение размера страховой пенсии (с учетом ранее произведенной корректировки) не может превышать индекс роста доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий", - указано в тексте, размещенном в Telegram Нилова.

В СФ считают, что дополнительная индексация пенсий соответствует новым нормам конституции.

"Данная инициатива не обязывает, а дает право рассматривать вопросы индексации пенсии в соответствии с нормами конституции. Такая законодательная инициатива уточняет нормы действующего законодательства в рамках уже новых требований конституции. Я думаю, что она имеет право на то, чтобы законодатели ее обсуждали", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.