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Потерявшая ребенка звезда «Орла и решки» разводится

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Натали Неведрова прославилась в 2017 году после того, как стала ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка". Девушка всегда была откровенна со своими подписчиками, и на этот раз не стала скрывать, что ее восьмилетний брак подошел к концу.

В своем инстаграм-аккаунте звезда "Орла и решки" поделилась, что они с супругом Евгением Машковым приняли решение расстаться. По словам блогера, они прожили вместе долгое время и умудрялись обходиться без скандалов, хотя в отношениях не все всегда было гладко. "Я научилась молчать. Он научился сводить на нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Натали Неведрова.

У пары подрастают двое детей. Телеведущая отметила, что малыши никогда не видели ссор родителей, но при этом у них перед глазами не было и здоровых семейных отношений. Девушка считает, что сохранять союз ради наследников нет смысла. "У нас был брак, где каждый жил по своим интересам", – подчеркнула знаменитость.

Во время карантина супруги решили пожить отдельно и обратились к психологу. По словам звезды "Орла и решки", нужно было расстаться раньше – еще года три назад. "Но тогда не было бы Мартина, Мари-Николь, возможно, не стала бы с отцом друзьями и не получилось бы без обид и слез", – заявила Натали Неведрова.

Напомним, в ноябре прошлого года девушка рассказала, что пережила выкидыш. По словам блогера, она долго не могла признаться дочери, что малыш, который должен был родиться в мае, не появится на свет.

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Источник — dni.ru
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