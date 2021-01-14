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Поклонники Жасмин устроили спор со звездой из-за ее внешности

Печать

В Сети обсуждают появление певицы Жасмин на "Голубом огоньке". Внешность артистки многих удивила. Фанаты гадают: исполнительница хита "Дольче вита" набрала вес или надела неудачное платье?

В канун Старого Нового года Жасмин опубликовала в "Инстаграм" отрывок из "Голубого огонька". Певица показала музыкальное поздравление, которая она снимала на "Мосфильме" вместе с Анастасией Макеевой и Анастасией Стоцкой.

Артистка вряд ли ожидала, что вместо восторженной реакции зрителей появится негативная. Одна из подписчиц особое внимание уделила формам Жасмин. "Платье ужасное. Худей, растолстела!", – написала интернет-пользовательница. Ответ не заставил себя ждать. Певица указала на невоспитанность автора комментария.

Всему виной, действительно, может быть платье, которое надела Жасмин для съемок номера на "Голубом огоньке". Артистка предпочла выступить в облегающем блестящем серебристом наряде с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Возможно, именно пайетки исказили фигуру певицы: сделали ее объемной, пишет "7дней.ru".

Если у фигуры Жасмин все-таки есть недостатки, то это платье вряд ли бы могло их скрыть, именно поэтому многие девушки не рискуют щеголять в подобных нарядах.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Жасмин старается ограничивать себя в еде, чтобы быть в форме. Певица постоянно находится в поиске комфортной системы питания. Одно время она ела только овощи, но со временем этот способ похудения перестал действовать.

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Источник — dni.ru
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