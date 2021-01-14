Подавшая на развод с Меладзе супруга еще ни разу не пожалела о своем решении

14.01.2021 | 13:58

История любви Ирины и Валерия Меладзе еще в 2000-х стала одной из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Пара пережила и два развода, и измены, и рождение ребенка артиста от другой избранницы. В 2014 они официально развелись. Однако даже сегодня находятся те, кто считают, что исполнитель ошибся.

Накануне Ирина выложила занимательный пост. Она рассказала о том, что у нее есть знакомая, для которой важен статус замужней женщины. Ее поразил тот факт, что приятельница не говорит о счастье и теплых отношениях, только о штампе в паспорте.

"Главный тезис ее высказывания сводился к тому, что "незамужняя женщина-неполноценна и априори несчастна". Деформация сознания налицо" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – высказалась Ирина.

Она обратилась к женщинам и рассказала, что сам статус никогда не имел для нее значения. "Интересовало только качество отношений, и я не разу не пожалела, что потеряла оный. Сегодня моя жизнь намного интереснее, чем когда-либо. Не бойтесь жить самостоятельно", – написала бывшая жена Валерия Меладзе.

Ирина уверена: новые условия порождают новые возможности. "И главное – надо помнить, что ментальное здоровье наших детей формируется в результате наших жизненных установок. Будем здоровы, и да будут здоровы наши дети", – позитивно завершила она публикацию. Поклонники поддержали диву и, в очередной раз, восхитились ее мудростью.

Напомним, В 2002 году у пары родилась третья дочь. Уже в тот момент в жизни Меладзе была Альбина Джанабаева. Об изменах Ирина не подозревала. Через два года у исполнителя родился ребенок от юной вокалистки, позднее жена осознала, что ее мужчина живет на две семьи. Тогда было решено сохранить брак ради детей. Это соглашение продлилось до 2014 года, когда Альбина родила второго ребенка.