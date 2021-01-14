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Не стало Бориса Грачевского

Печать

Печальную новость поздно вечером 14 января сообщила супруга режиссера.

Борис Грачевский находился в одной из столичных больниц с 28 декабря. Из-за ухудшения состояния вскоре его перевели в реанимацию. 7 января знаменитость подключили к аппарату ИВЛ. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.

Спустя пару дней медикам удалось стабилизировать его состояние. Но уже утром 14 января создателя "Ералаша" вновь ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации, это следующая стадия после ИВЛ. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы. К ночи стало известно, что Борис Грачевский скончался.

Издание «Комсомольская правда» сообщало, что процент поражения легких режиссера составлял 75 процентов. При этом вирусная пневмония была осложнена присоединением бактериальной инфекции, у него был выявлен коронавирус.

Напомним, режиссер был известен всей стране, как создатель "Ералаша". Первый выпуск тележурнала вышел в 1974 году и состоял всего из трёх миниатюр. Борис Грачевский рассказывал, что вся их творческая команда постоянно искала талантливых детей по всей стране, а затем учила работать с камерой и становиться звёздами телевидения

В своё время через школу "Ералаша" прошли Юля Волкова из группы "Тату", певица Глюк'Ozа, Влад Топалов и Сергей Лазарев

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