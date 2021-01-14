Названы варианты и срок индексации пенсий работающим пенсионерам

14.01.2021 | 05:00

Государственная дума РФ совместно с правительством в ближайшие дни вернется к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

«В самые ближайшие дни возобновим диалог с правительством на эту тему, потому что мы готовы это обсуждать вместе. Считаем, что к индексации пенсий работающих пенсионеров надо возвращаться», - заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

По словам парламентария, в данный момент существует два варианта, которые активно обсуждаются. Первый - возвращение к индексации всем работающим пенсионерам с определенного момента, второй - поэтапное ее возобновление. «Что, конечно, будет менее трудно для бюджета», — пояснил Исаев

При этом первый зампред фракции не стал называть основной вариант. «Я пока не хочу этого говорить, потому что в дальнейшем может выясниться, что ситуация лучше, чем я предполагал», уточнил Исаев во время поездки в Ижевск, сообщает ТАСС.

Напомним, тема индексации пенсий работающим пенсионерам была поднята пензенской журналисткой Юлией Измайловой во время итоговой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

«Здесь есть определенные тонкие элементы незачета компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров, и с этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано в том, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», - заявил тогда глава государства.

Спустя пару недель на сайте Кремля появился утвержденный Путиным перечень приоритетных задач, сформированный по итогам пресс-конференции. Среди них - поручение Правительству РФ представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров в срок до 1 февраля 2021 года.

Депутат Госдумы Олег Шеин считает, что решение по индексации пенсий будет принято в ближайшие месяцы. «К 1 февраля правительство должно предложить конкретные идеи. Почти уверен, что весной решение об индексации пенсий работающих пенсионеров будет принято», - заявил парламентарий в интервью изданию Sobesednik.