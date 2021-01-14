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«На себя не похож!» Имеющего серьезные проблемы Данилко не признали

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В Сети появилось новое фото Андрея Данилко, позирующего не в образе Верки Сердючки. Многие признались, что не сразу узнали исполнителя хита "Все будет хорошо".

На днях Прохор Шаляпин поделился в "Инстаграм" снимком, на котором запечатлен он, телеведущий Андрей Малахов, Андрей Данилко и Инна Белоконь, выступающая в образе мамы Верки Сердючки. Этим снимком экс-возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской поздравил с днем рождения ведущего скандальных ток-шоу.

Поклонники присоединились к пожеланиям Шаляпина, но многие больше внимания все-таки обратили на Данилко, ведь они узнали его не сразу. "Раздобрел", – заметил один из интернет-пользователей. "На себя не похож", – написал другой.

Однако Данилко поправился вовсе не из-за повышенного аппетита. Напротив, певец очень мало ест. Ранее он признавался, что имеет серьезные проблемы со сном. Более того, артист борется с неким недугом. "Это решаемая проблема", – обнадеживал Андрей беспокоящихся фанатов.

Напомним, в прошлом году Андрей Данилко после 12-летего перерыва представил музыкальный мини-альбом. Очередная пластинка Верки Сердючки получила название Sexy и включила в себя четыре композиции. Песня Make It Rain Champagne стала настоящим хитом не только на родине артиста, но и в других европейских странах.

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Источник — dni.ru
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