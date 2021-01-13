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Телеведущая Малышева считает дурным тоном показывать полных людей

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Недавно журнал Соsmороlitаn представил на обложке полных женщин с лозунгом "Это здорово". Телеведущая и врач Елена Малышева выступает против пропаганды бодипозитива.

Посмотрев на свежие обложки журнала Соsmороlitаn, ведущая программ на Первом канале "Жить здорово!" и "Здоровье" Елена Малышева заявила, что продвигать ожирение категорически нельзя, потому что это "преступно и безответственно". Доктор отметила, что полнота может привести к смерти.

По словам Малышевой, люди, страдающие от ожирения, подвержены рестриктивной болезни легких. Также телеведущая заметила, что обложки авторитетного журнала не оценили не только медики, но и все представительницы прекрасного пола.

Авторов издания Соsmороlitаn также осудил психиатр Макс Пембертон, работающий в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Ему досадно осознавать, что из-за бодипозитива ожирение стало личным выбором, а не проблемой здоровья. По его мнению, это не стоит почитать или уважать.

Напомним, люди, поддерживающие бодипозитив, выступают за комфортное ощущение себя даже при наличии лишнего веса и свободное самовыражение. По мнению сторонников этого движения, остальные должны принимать тела окружающих такими, какие они есть, и критика в этом случае неуместна.

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Источник — dni.ru
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