ЦРУ рассекретило документы о контактах с НЛО

13.01.2021 | 17:34

Группа энтузиастов The Black Vault, занимающаяся публикацией рассекреченных документов, выложила в свободный доступ то, что, по ее мнению, является архивом, содержащим всю имеющуюся у ЦРУ информацию об НЛО или ААЯ (аномальных атмосферных явлениях).

По словам основателя сайта организации Джона Гринвальда-младшего (John Greenewald Jr.), The Black Vault приобрела у ЦРУ компакт-диск, который, по словам представителей ведомства, является самым полным архивом документов об НЛО, включающим ранее необнародованные файлы.

При этом Гринвальд отмечает, что нельзя проверить, действительно ли архив является полным и не могло ли правительство США сохранить секретность некоторых записей.

Однако многие рассекреченные документы отредактированы, а общее качество фотокопий и отсканированных документов достаточно низкое. В архиве нет доказательств контактов с инопланетянами, а приводятся отчеты об инцидентах, связанных с наблюдением аномальных атмосферных явлений, многие из которых остаются необъяснимыми.

Даже используемые в документах термины, например, «аномальные летательные аппараты» (Anomalous Aerial Vehicles), не являются синонимами инопланетных кораблей, а просто являются некими объектами, которые очевидцы не смогли опознать.