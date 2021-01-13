Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег

13.01.2021 | 09:46

Дмитрий Шепелев продает долю сына Платона в легендарной московской квартире певицы. Родители Жанны Фриске сохранили там нетронутой каждую мелочь, но телеведущему, судя по всему, это не так важно.

Об апартаментах на Красной Пресне звезда мечтала давно. Когда она смогла позволить себе купить заветную квартиру в элитной новостройке, то трепетно разрабатывала дизайн и выбирала мебель.

После смерти певицы ее семья ничего там не трогала. Родители и сестра Жанны Фриске старались сохранить ощущение, как будто артистка просто куда-то ненадолго вышла.

Однако бывшему возлюбленному знаменитости не до сантиментов. По данным СМИ, Дмитрий Шепелев намерен продать 1/3 часть жилплощади – ее унаследовал их общий с Жанной Фриске ребенок. Дмитрий же является законным представителем семилетнего Платона, поэтому вправе распоряжаться его долей по своему усмотрению.

Отметим, что стоимость трети этой квартиры достигает порядка 15 миллионов рублей. Остальные 2/3 апартаментов находятся во владении родителей скончавшейся певицы – Владимира и Ольги Фриске. Они выступают категорически против сделки с имуществом малолетнего внука и уже направили иск в Хамовнический суд, в котором просят запретить подобное отчуждение.

Шоумен же вместе со своей невестой Екатериной Тулуповой недавно приобрели новые роскошные апартаменты в центре столицы. А в декабре, Дмитрий Шепелев с избранницей и детьми уже перевозили вещи.

Напомним, телеведущий до сих пор запрещает родителям Жанны Фриске видеться с внуком. Из-за этого и по другим причинам между Дмитрием Шепелевым и семьей исполнительницы довольно плохие отношения.