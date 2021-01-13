Шепелев использует сына, чтобы получить деньги Фриске

13.01.2021 | 19:48

Недавно стало известно о том, что Дмитрий Шепелев планирует продать долю в квартире сына Платона, которая мальчику досталась после смерти Жанны Фриске. Отец покойной певицы крайне возмущен подобным желанием телеведущего.

Родители сохранили апартаменты артистки в том виде, в котором они были при ее жизни. Владимир Фриске заявил, что никого не пускает в квартиру, самостоятельно поддерживает в ней чистоту и оплачивает счета. Родственники певицы терпеливо ждут, когда Платону исполнится 18 лет и он сам сможет распоряжаться частью своей недвижимости.

Как отметил папа Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев, несмотря на то, что является законным представителем мальчика, не имеет права распоряжаться его наследством. Мужчина добавил, что пока не планирует выкупать долю ребенка в апартаментах, но в любом случае готов идти до конца, чтобы защитить интересы единственного внука.

Владимир Фриске отметил, что у него до сих пор нет связи с мальчиком, так как Дмитрий Шепелев везде его заблокировал. Он уверен, что пронырливому телеведущему ребенок на самом деле не нужен.

"Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Он хочет все Жаннино забрать и заработать на этом", – возмущается отец певицы.

Стоит отметить, что новый год начался для Дмитрия Шепелева с переезда. Журналист вместе со своей возлюбленной и детьми перебрался в новую квартиру. Вероятно, покупка дорогостоящего жилья и стала причиной для того, чтобы задуматься о продаже наследства сына.